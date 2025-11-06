Inapam: Conoce los estados que ofrecen 50 % de descuento en el pago de predial

En México, las personas mayores de 60 años pueden tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con la cual acceden a diversos beneficios y descuentos en todo el país.

Una de las ventajas más destacadas de este documento es la posibilidad de pagar el impuesto predial con descuentos del 15 %, 20 %, 30 % y hasta 50 % en la mayoría de los estados de la República.

Te puede interesar: Inapam: Estas son las farmacias con descuento en Jalisco

El objetivo de esta medida es apoyar la economía de las personas de la tercera edad, consideradas por el Gobierno de México como un sector vulnerable que requiere mayores recursos para mejorar su calidad de vida.

Por ello, las autoridades federales, en coordinación con el Inapam, crearon la tarjeta que ofrece tarifas preferenciales en áreas como salud, alimentación, educación, transporte, servicios básicos y más.

En el caso del pago del predial, el beneficio no está disponible en todos los estados, ya que cada gobierno local define si lo ofrece, bajo qué condiciones y con qué porcentaje aplica el descuento.

Sin embargo, son muchas las entidades mantienen un descuento del 50 % en el pago del predial y en otros servicios, como el agua. A continuación, te compartimos los estados en los que puedes pagar solo la mitad de tu recibo:

Chiapas

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas

También puedes leer: Así puedes acceder a los descuentos exclusivos de Walmart con tu tarjeta Inapam

Otros estados como Veracruz y Michoacán también aplican descuentos en el predial, aunque estos oscilan entre el 10 % y el 20 %.

Es importante destacar que el beneficio no aplica en todos los municipios, por lo que se recomienda consultar la lista oficial en el Directorio de Beneficios con la Credencial Inapam 2025, disponible en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP