El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy jueves 30 de octubre de 2025, que el frente frío número 11 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche; chubascos en Puebla y Veracruz; y lluvias aisladas en Puebla y en zonas de Yucatán y Quintana Roo.La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá las temperaturas bajas sobre el norte, centro, sur y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.Asimismo, prevalecerá el evento de "Norte" con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además, se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.Por otro lado, el aire húmedo del océano Pacífico originará intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas del Estado de México, Sinaloa y Durango.*Con información del SMN.*