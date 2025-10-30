Jueves, 30 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Temperaturas de 0 a -5 grados y evento de "Norte" para estos estados HOY jueves

La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá las temperaturas bajas en varios puntos del país

Por: El Informador

Este es el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas para hoy 30 de octubre de 2025. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este es el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas para hoy 30 de octubre de 2025. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy jueves 30 de octubre de 2025, que el frente frío número 11 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche; chubascos en Puebla y Veracruz; y lluvias aisladas en Puebla y en zonas de Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá las temperaturas bajas sobre el norte, centro, sur y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

LEE: Pensión IMSS: Días que reciben como pago del aguinaldo los pensionados

Asimismo, prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además, se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, el aire húmedo del océano Pacífico originará intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas del Estado de México, Sinaloa y Durango.

 ESPECIAL / SMN
ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 30 de octubre de 2025:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y Guerrero.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Puebla (región Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: ¿Cuándo publicarán el calendario de pagos de noviembre?

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 30 de octubre de 2025:

  • Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.

*Con información del SMN.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones