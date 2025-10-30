El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy jueves 30 de octubre de 2025, que el frente frío número 11 se extenderá sobre la península de Yucatán , originando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche; chubascos en Puebla y Veracruz; y lluvias aisladas en Puebla y en zonas de Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá las temperaturas bajas sobre el norte, centro, sur y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Asimismo, prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec) , y rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además, se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, el aire húmedo del océano Pacífico originará intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas del Estado de México, Sinaloa y Durango.

Este es el pronóstico de lluvias para hoy 30 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste).

Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y Guerrero.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Puebla (región Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 30 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.

