Estamos en los últimos meses del 2025, por ello, muchas personas ya quieren saber cuándo les depositarán el apoyo de la Pensión Bienestar, principalmente las personas adultas mayores de 65 años y más.

Con este recurso muchos de los beneficiarios planean tener un cierre de año más tranquilo, esto gracias a que contarán con esos 6 mil 200 pesos que cada bimestre les llega a sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Cabe recordar que los depósitos van de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

Respecto a en cuál día de noviembre comenzarán a caer los pagos todavía no se sabe con precisión, pues hasta ahora no hay un día oficial anunciado, sin embargo, lo más probable es que el calendario sea dado a conocer el próximo lunes 3 de noviembre 2025.

Por lo anterior, es importante estar atentos a los anuncios que haga Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, ya sea en una de las conferencias de prensa matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum o a través de redes sociales oficiales.

¿Cuáles son los criterios y documentos a entregar para recibir la pensión para adultos mayores?

Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana

Acta de nacimiento. Identificación oficial vigente: credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad.

CURP de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial.

Teléfono de contacto (celular y de casa).

