El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé que el frente frío número 15 pueda traer nevadas en sierras del norte del país, así como la aproximación de la posible primera tormenta invernal. Estos son los detalles:

Este día, el frente núm. 15 se desplazará sobre el norte y noreste del país , en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, mantendrán ambiente frío a muy frío; vientos muy fuertes a intensos , con rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango; así como lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango . A su vez, persisten condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua .

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y el sureste del país, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer .

Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, durante la noche .

Pronóstico para el viernes 21 de noviembre

El frente núm. 15 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país , en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán chubascos con posibles descargas eléctricas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí ; así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México , en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro polar y el río atmosférico, estas condiciones podrían originar la primera tormenta invernal , tal situación ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste), y chubascos en Baja California Sur. A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California y Sonora . Asimismo, se pronostican marcado descenso de las temperaturas en el noroeste de la República Mexicana.

Pronóstico para el sábado 22 de noviembre

El frente núm. 15 se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste del país , en interacción con un canal de baja presión, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Coahuila (norte), y lluvias con chubascos dispersos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; así como rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se prevé que al finalizar el día, el sistema frontal deje de afectar al territorio nacional .

Por otro lado, el nuevo frente frío se desplazara sobre el noroeste y norte de México, y la posible primera tormenta invernal , generada por una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro polar y el río atmosférico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte y centro) y Sonora (norte y este) y Chihuahua (oeste y noroeste), y chubascos en Baja California Sur. A su vez, se prevé condiciones de la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Asimismo, se pronostican marcado descenso de las temperaturas en el noroeste y norte de la República Mexicana .

