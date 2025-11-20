El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene pronóstico de lluvia dispersa para este jueves 20 de noviembre. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, durante el día, cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit y Jalisco, y rachas de hasta 30 km/h en Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas serán máximas de 26-28 °C y mínimas 12-15 °C.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta semana?

Jueves 2% de probabilidad de lluvia 28 -- 10 °C Viernes 6% de probabilidad de lluvia 28 -- 10 °C Sábado 4% de probabilidad de lluvia 29 -- 11 °C Domingo 4% de probabilidad de lluvia 28 -- 10 °C

El pronóstico del clima prevé temperaturas mínimas arriba de los 10 °C y la lluvia sería más probable el viernes .

¿Cómo estará el clima a nivel nacional?

La interacción del desplazamiento del frente frío No. 15, la dinámica de las corrientes en chorro e inestabilidad de la atmósfera en niveles medios-altos de la atmósfera, mantendrán lluvias moderadas a fuertes y algunos chubascos en el noroeste y noreste, especialmente en Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de fuertes rachas de viento superiores a los 60-70 km/h en Chihuahua y Durango. Mientras que lluvias dispersas se pronostican en estados de la costa del occidente, sur, oriente y sureste de México.

Jalisco tendrá combinación de sol y nubes con nublados en algunos momentos del día . Probabilidad de algunas lluvias dispersas al occidente del estado, algún chubasco puntual en Costa Sierra Occidental. Rachas de viento de 20-30 km/h en regiones Altos, Norte y Centro.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

