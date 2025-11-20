Jueves, 20 de Noviembre 2025

Estaciones del Metro CDMX que ya fueron reabiertas tras marcha y desfile

Para no afectar ni obstaculizar el evento, el metro de la CDMX decidió suspender el servicio

Por: El Informador

La movilidad de los ciudadanos se vio afectada por la suspensión del servicio en algunas de las estaciones del metro. SUN/archivo

Recientemente en la Ciudad de México, el movimiento de la “Generación Z” realizó marchas para manifestar su inconformidad con el actual gobierno, además del desfile del 20 de noviembre que se realiza cada año en conmemoración de la revolución mexicana, este año cumpliendo su 115 aniversario. 

Para no afectar ni obstaculizar el evento, el metro de la CDMX decidió suspender el servicio, no permitiendo el ascenso ni descenso de pasajeros.

Hace unas horas en las respectivas cuentas de X (antes Twitter) del director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, y la cuenta oficial del Metro, publicaron la lista de estaciones en las que se reanuda su servicio.

Estas son las estaciones reabiertas: 

  • Balderas de Línea 1 y 3 
  • Isabel La Católica de Línea 1
  • Garibaldi de las líneas 8 y línea B
  • Salto del Agua de las líneas 1 y 8. 
  • Revolución de la línea de la línea 2
  • San Antonio Abad de la línea 2
  • Allende de la línea 2
  • Bellas Artes de las líneas 2 y 8
  • Hidalgo de las líneas 2 y 3
  • Pino Suárez de las líneas 1 y 2
X/MetroCDMX

También se agilizó el avance de trenes en la línea B, tras realizar maniobras para rescatar a un perrito que se encontraba en la zona de vías. 

Hasta el momento únicamente permanece cerrada la estacione Zócalo-Tenochtitlan de Línea 2. La circulación de los trenes es continua. Y la línea 3 está en funcionamiento, pero presentando retardos en la marcha, ya que se encuentra en revisión uno de los trenes.

Toma tus previsiones de viaje y considera rutas alternas, mantente al corriente para futuras actualizaciones siguiendo los canales oficiales de @MetroCDMX en X. 

