Sábado, 03 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Prevalece ambiente fresco en el país este sábado

Este es el pronóstico general del clima del Servicio Meteorológico Nacional 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El pronóstico muestra la prevalencia del frío en gran parte del país, con heladas solo en madrugadas de ciertos estados. SUN / ARCHIVO

El pronóstico muestra la prevalencia del frío en gran parte del país, con heladas solo en madrugadas de ciertos estados. SUN / ARCHIVO

Para este sábado 3 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fuente oficial del Gobierno de México, pronostica rachas de vientos fuertes e intervalos de chubascos en distintos estados de la República Mexicana.

El ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana. Así mismo, se espera ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El SMN vigila la aproximación de un nuevo frente frío que ingresaría por el noroeste del país entre el domingo 4 y lunes 5 de enero.

Lee: Presidente de Brasil reacciona a captura de Maduro

Este es el pronóstico de lluvias para el país

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):  Jalisco, Colima y Quintana Roo.
  • Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Temperaturas máximas

  • De 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo)

Temperaturas mínimas

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

Te puede interesar: Nicolás Maduro fue capturado: Donald Trump

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB 
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones