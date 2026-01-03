Para este sábado 3 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fuente oficial del Gobierno de México, pronostica rachas de vientos fuertes e intervalos de chubascos en distintos estados de la República Mexicana.

El ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana. Así mismo, se espera ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El SMN vigila la aproximación de un nuevo frente frío que ingresaría por el noroeste del país entre el domingo 4 y lunes 5 de enero.

Este es el pronóstico de lluvias para el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Quintana Roo.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca

De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo)

Temperaturas mínimas

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Chihuahua y Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos

