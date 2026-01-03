Para este sábado 3 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fuente oficial del Gobierno de México, pronostica rachas de vientos fuertes e intervalos de chubascos en distintos estados de la República Mexicana.El ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana. Así mismo, se espera ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.El SMN vigila la aproximación de un nuevo frente frío que ingresaría por el noroeste del país entre el domingo 4 y lunes 5 de enero.Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB