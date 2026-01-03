Esta mañana, tras la confirmación del ataque a gran escala de Estados Unidos en Venezuela para lograr la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Lula da Silva, presidente de Brasil, condenó la situación a través de un mensaje compartido en redes sociales.En su perfil oficial de X, Lula compartió lo siguiente:"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".Por otro lado, señaló que atacar a los países es una "flagrante violación del derecho internacional" y puede ser un peligroso paso rumbo a "un mundo de violencia, caos e inestabilidad". Así mismo, señaló que el ataque amenaza la preservación de la paz en la región.Con ese motivo, instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha responder con firmeza este episodio, y fijó la posición de Brasil, la cual es de condenar el acto y mantenerse dispuesto a promover el diálogo y la cooperación. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB