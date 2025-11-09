Para hoy, el frente frío número 13 de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, esto ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo, otras zonas de Veracruz y Puebla; lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, así como en la península de YucatánLa masa de aire ártico asociada al frente, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, previéndose ambiente muy frío a gélido con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche; así como vientos fuertes a muy fuertes en estados del norte y centro de México.Durante la madrugada del lunes, se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur del país.*Con información del SMN.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV