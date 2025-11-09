Para hoy, el frente frío número 13 de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se desplazará rápidamente sobre el norte, noreste y oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, esto ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; muy fuertes en Hidalgo, otras zonas de Veracruz y Puebla; lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, así como en la península de Yucatán

La masa de aire ártico asociada al frente, en combinación con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán un marcado descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, previéndose ambiente muy frío a gélido con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose gradualmente hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y con rachas de 40 a 50 km/h en costas de Tabasco y Campeche; así como vientos fuertes a muy fuertes en estados del norte y centro de México.

Durante la madrugada del lunes, se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote . Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur del país.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 09 de noviembre de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte) y Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Tamaulipas (regiones Sur y Mante), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Sierra Baja), Puebla (región Sierra Nororiental), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (costa y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Querétaro (región Sierra Gorda) y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 09 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Coahuila (norte), Nuevo León (suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

*Con información del SMN.

MV