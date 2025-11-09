De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM), para este domingo, Jalisco tendrá temperaturas frías al amanecer principalmente en las regiones de los altos, interior y norte del estado.

En el transcurso del día, se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit, Jalisco y Colima.

Por la mañana se espera ambiente fresco, siendo frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en costas de la región; cielo medio nublado con lluvias aisladas en zonas de Michoacán. Viento de dirección variable de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Jalisco, y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de viento de 35 km/h en el resto de la región.

Por su parte, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tendrá temperaturas mínimas de 10 grados y en las periferias de la ciudad, pudiendo ser más bajas, y temperaturas máximas de 29 grados. Se pronostica cielo despejado, ambiente ligeramente cálido en horas centrales del día y fresco por la noche y hasta el amanecer.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 09 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Coahuila (norte), Nuevo León (suroeste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico para el resto de regiones de Jalisco:

