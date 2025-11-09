La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que contempla más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, incluyendo recursos públicos y privados. El proyecto parte de la convicción de que la seguridad se consolida garantizando los derechos fundamentales del pueblo: educación, salud, vivienda y empleo digno, como base para un desarrollo con justicia y bienestar. Asimismo, anunció que para 2026 se destinarán 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas para el Bienestar, en beneficio de 1.5 millones de michoacanas y michoacanos. “Con todo el Gabinete seguiremos reuniéndonos con la sociedad michoacana y sus autoridades para dar seguimiento puntual y continuar fortaleciendo este plan. Llegamos al gobierno con un amplio apoyo popular, sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. "Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana, es por el pueblo y para el pueblo, ese es nuestro mandato. A todas y todos los michoacanos les decimos: No están solos, su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”, expresó durante el acto celebrado en el Patio Central de Palacio Nacional. Acompañada por su Gabinete, la mandataria federal indicó que supervisará personalmente el avance del Plan Michoacán cada 15 días y presentará los resultados mensuales durante “La mañanera del pueblo”.Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que el plan responde a una visión de atención integral y a la escucha de todas las voces, además de anunciar que el Gobierno del Estado destinará dos mil 700 millones de pesos para acciones en materia de seguridad, juventud, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.Los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia comprenden:EE