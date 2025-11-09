En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la creación del nuevo programa social Beca Gertrudis Bocanegra, con el que se apoyará a 80 mil jóvenes de nivel superior en la entidad.

Delgado explicó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, esta beca busca ayudar a los estudiantes con gastos como el transporte público. “ Más de 80 mil jóvenes de educación superior podrán beneficiarse de este apoyo”, señaló.

El titular de la SEP informó que, para 2026, el conjunto de becas en Michoacán alcanzará a 892 mil 639 beneficiarios, con una inversión superior a seis mil 300 millones de pesos , lo que permitirá incorporar a 395 mil nuevos estudiantes al programa de apoyos económicos.

Gobierno amplía becas y crea más espacios educativos en Michoacán

Entre las medidas anunciadas, destacó que la Beca Rita Cetina, actualmente universal en secundaria, se ampliará a todo el nivel de primaria, integrando a 314 mil nuevos becarios. Asimismo, continuarán vigentes la Beca Benito Juárez, con 124 mil beneficiarios, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que actualmente apoya a 17 mil 597 estudiantes.

En materia de cobertura educativa, Delgado presentó un plan de expansión para asegurar que ningún joven se quede sin estudiar. Este contempla la creación de 30 mil nuevos espacios en educación media superior, mediante la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, la ampliación de 20 planteles y la instalación de 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas e indígenas , como parte de la evolución del modelo de telebachillerato.

“Estos nuevos centros contarán con aulas digitales, espacios deportivos y artísticos, y estarán ubicados en las zonas donde más se requieren”, subrayó.

Para la educación superior, el Gobierno federal impulsará la apertura de 50 mil nuevos lugares universitarios, en coordinación con la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los 17 institutos tecnológicos nacionales, así como universidades interculturales, tecnológicas, politécnicas, pedagógicas y la Secretaría de Ciencias, Humanidades e Innovación (SECIHTI), que establecerá cinco nuevas universidades Rosario Castellanos en el estado.

Además, destacó que el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, inaugurado recientemente por la presidenta Sheinbaum, ofrecerá 10 mil espacios de capacitación para estudiantes michoacanos , en colaboración con el Sistema de Tecnológicos Nacionales.

Como parte de la Estrategia Cultura para la Paz, todas las escuelas participarán en jornadas comunitarias semanales por la paz y contra las adicciones, además de reforzar el Programa Vive saludable, vive feliz, enfocado en la prevención entre niños, adolescentes y jóvenes.

Finalmente, Delgado anunció que, con apoyo de la Conade, se construirán 10 centros comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable, donde también operará el Programa Ponte Pila, destinado a fomentar la actividad física y el bienestar integral dentro de las comunidades escolares.

