¿Hay contingencia ambiental? Así aplica Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 26 de diciembre

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informó la tarde del jueves la detección de contaminantes en niveles superiores a la norma en las estaciones de monitoreo de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, por lo que se activó la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.En dichas zonas del Estado de México este viernes se aplicará el Doble Hoy No Circula, pero no en la Ciudad de México ni en los 18 municipios conurbados del Valle de México, donde el programa funcionará como cada viernes.Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.Ignorar la norma puede ser sancionado con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.