¿Hay contingencia ambiental? Así aplica Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 26 de diciembre

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informó la tarde del jueves la detección de contaminantes en niveles superiores a la norma en las estaciones de monitoreo de Almoloya de Juárez y Xonacatlán, por lo que se activó la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

En dichas zonas del Estado de México este viernes se aplicará el Doble Hoy No Circula, pero no en la Ciudad de México ni en los 18 municipios conurbados del Valle de México, donde el programa funcionará como cada viernes.

Hoy No Circula en la Ciudad de México y zona conurbada:

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o 00, las motocicletas y aquellos con placas para personas con discapacidad.

Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental en Toluca y Santiago Tianguistenco:

Restricción para circular para todos los vehículos con holograma de verificación “2”.

Vehículos con holograma de verificación “1”, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.

Vehículos con holograma de verificación “0” y “00”, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non (impar).

Restricción a la circulación de todos los vehículos de transporte de carga, con placa local o federal, entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación correspondiente.

A las unidades que no porten hologramas de verificación —como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras— les aplica la misma restricción que a los vehículos con holograma 2.

Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Ignorar la norma puede ser sancionado con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.