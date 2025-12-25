Tres plantas trepadoras para renovar la pared del jardín en tiempo récord y casi sin gastar dinero

Si lo que deseas es renovar el jardín de tu hogar y no quieres que ni un solo espacio se quede fuera del proyecto, colocar plantas treadoras será tu mejor opción.

Este tipo de plantas tienen la capacidad de sujetarse a superficies verticales gracias a sus raíces adventicias, o zarcillos. Son ideales para cubrir muros, pérgolas o fachadas con su bonito manto de sus hojas y flores.

A continuación, te compartiremos tres plantas trepadoras ideales para dalre color y vivacidad a tu jardín; qué mejor que iniciar tu proyecto estos días para darle la mejor de las bienvenidas al 2026. Nuevo año, nueva imagen .

Características y tipos

Los tipos de plantas trepadoras se distinguen, principalmente, por la forma en la que trepan o se sujetan a las superficies.

Plantas enredaderas : Cuentan con tallos flexibles de gran longitud que tienen la capacidad de enredarse alrededor de cualquier soporte, como postes o alambres.

: Cuentan con tallos flexibles de gran longitud que tienen la capacidad de enredarse alrededor de cualquier soporte, como postes o alambres. Trepadoras con zarcillos : Estas plantas han adaptado algunas de sus hojas para formar pequeños filamentos alargados y retorcidos que sirven a la planta para sujetarse a las superficies a su alcance y, así, trepar.

: Estas plantas han adaptado algunas de sus hojas para formar pequeños filamentos alargados y retorcidos que sirven a la planta para sujetarse a las superficies a su alcance y, así, trepar. Trepadoras autónomas: producen pequeñas raíces aéreas o adventicias en sus tallos. Gracias a ellas se adhieren a todo tipo de superficies sin ayuda; son de las plantas enredaderas para pared más utilizadas.

Tres plantas trepadoras ideales

Buganvilia

También conocia como Santa Rita, la buganvilia es una de las trepadoras más populares por su resistencia y colorido. Puede crecer hasta 12 metros de altura, siempre que reciba pleno sol y cuente con un suelo bien drenado. Ten en cuenta que esta planta requiere poda para mantener su forma y tamaño bajo control.

Muestra de uno de los tantos colores de la buganvilia. UNSPLASH / M. Le Breton

Glicina

Esta es una de las trepadoras percibida como la más llamativa y bonita por sus racimos de flores violetas que cuelgan en cascada. Esta planta que puede crecer entre 10 y 30 metros.

La Glicina necesita pleno sol para florecer, y también requiere suelos húmedos, pero bien drenados, y una poda regular es esencial para controlar su rápido crecimiento.

Ciuda a tus mascotas, esta planta es tóxica si se ingiere .

Las flores violetas de la glicina cuelgan en cascada. UNSPLASH / S. Wander

Madreselva

Una de las trepadoras que no solo destaca por ser bonita, sino por su resistencia. La madreselva puede crecer hasta 6 metros y es importante controlar su desarrollo mediante poda, ya que puede volverse invasiva.

Podrás encontrar madreselvas en distintos colores: blancas, amarillas, rojas o rosas. Toma en cuenta que esta trepadora atrae polinizadores, como abejas y colibríes, lo que la convierte en una planta ideal para jardines orientados hacia la biodiversidad.

Madreselva. UNSPLASH / J. Keeley

