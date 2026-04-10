Este es el reporte del clima más completo y actualizado para que las inclemencias del tiempo no te tomen por sorpresa. Este viernes, el territorio nacional experimenta un drástico y peligroso contraste climático que mantiene a las autoridades de los tres niveles de gobierno en máxima alerta preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a primera hora por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hoy 10 de abril de 2026, una inusual combinación de sistemas atmosféricos afectará a millones de mexicanos. El país quedará literalmente dividido entre un calor sofocante que derrite el asfalto y tormentas severas que amenazan con inundaciones y vientos destructivos.

Jalisco y el occidente bajo fuego: La onda de calor no cede

Para nuestra región tapatía y sus alrededores, las noticias son verdaderamente candentes y requieren precaución. Una persistente y agresiva onda de calor continuará castigando sin piedad al occidente, centro y sur de la República Mexicana , elevando los termómetros a niveles críticos y peligrosos durante las horas de mayor radiación solar, especialmente entre el mediodía y las cuatro de la tarde.

Entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la costa de Chiapas superarán fácilmente la barrera de los 40 grados Celsius, alcanzando picos sofocantes de hasta 45 °C . Ante este panorama, los especialistas médicos recomiendan a la población extremar precauciones, mantenerse en la sombra y evitar cualquier actividad física intensa al aire libre para prevenir el temido golpe de calor.

Alerta máxima por torbellinos y granizo en el norte y centro

En un escenario meteorológico completamente opuesto, las regiones del norte y noreste del país se preparan para enfrentar condiciones severas y altamente inestables. Una línea seca que se ha establecido firmemente en esta zona generará lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas continuas y rachas de viento que podrían resultar peligrosas para la infraestructura urbana y rural.

Las autoridades de Protección Civil han lanzado una advertencia especial sobre la posible formación de torbellinos en las zonas fronterizas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este fenómeno, impulsado por el choque de masas de aire, requiere máxima atención por parte de los habitantes, quienes deben ubicar refugios seguros y asegurar objetos sueltos en sus propiedades.

Mientras tanto, el constante ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y el océano Pacífico no dará tregua al resto del territorio. Esta condición provocará chubascos intensos y lluvias fuertes con posible caída de granizo en el oriente, centro y sureste del país, afectando directamente la movilidad y las actividades diarias en el Valle de México.

El frente frío 44 amenaza con congelar las sierras del noroeste

Por si el calor extremo y las tormentas no fueran suficientes, el clima invernal se resiste a abandonar el país. Durante el transcurso de este fin de semana, el frente frío 44 ingresará con fuerza y se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, trayendo consigo un marcado y abrupto descenso térmico que contrastará con el resto de la nación .

Este nuevo sistema frontal, que se encuentra asociado con una profunda vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, provocará temperaturas gélidas. Se pronostican mínimas de hasta -10 °C con heladas severas en las zonas serranas y montañosas de Chihuahua y Durango, afectando principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este viernes.

Además del frío penetrante, las autoridades meteorológicas anticipan rachas de viento que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora en la península de Baja California y el Golfo de Tehuantepec. Estas ráfagas tienen el potencial de generar oleaje elevado en las costas, así como el derribo de árboles, cableado eléctrico y anuncios publicitarios de gran tamaño.

Guía rápida de supervivencia: Tips para enfrentar el clima de hoy

Ante este panorama tan variado, extremo y cambiante, resulta vital tomar medidas preventivas inmediatas, sin importar en qué estado de la República Mexicana te encuentres. La prevención es tu mejor herramienta para evitar contratiempos de salud o accidentes derivados de las inclemencias del tiempo, por lo que te compartimos estas recomendaciones esenciales para tu jornada.

1. Si estás en el occidente o sur, la hidratación constante y el uso de protector solar FPS 50+ son innegociables. 2. En el norte, mantente alejado de ventanas y asegura techos de lámina ante la amenaza de torbellinos. 3. Para los habitantes del centro, cargar con un paraguas resistente y calzado impermeable evitará que las granizadas arruinen tu día.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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