La tarde de ayer, agricultores se retiraron de la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la falta de acuerdos con el gremio transportista para instalar una mesa de diálogo, así como por las condiciones que, señalaron, les impuso el Gobierno federal para liberar los tramos carreteros que mantienen bloqueados en distintas regiones del país.

A su salida, y tras encontrar cerrados los accesos de la dependencia con candados y cadenas, los productores advirtieron que podrían escalar sus protestas si no se atienden sus demandas, incluso con un eventual boicot al Mundial de la Copa FIFA 2026.

“Y este es mensaje para el Gobierno: viene el Mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo (...). Es el Gobierno el responsable de lo que suceda de aquí en adelante”, declaró Baltazar Valdez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

El dirigente acusó que recursos destinados al campo están siendo redirigidos al evento deportivo, lo que, afirmó, agrava la situación del sector. Los campesinos indicaron que llevan cuatro meses de negociaciones con autoridades federales sin alcanzar acuerdos concretos.

Integrantes del Frente señalaron que, pese a tener programada una reunión, no se les permitió el acceso a las instalaciones. También denunciaron presuntas agresiones por parte del gobierno de Tlaxcala durante movilizaciones recientes.

“No vemos ningún diálogo (...). No es posible que no se nos dé atención; se nos hace una vil tomada de pelo”, expresaron.

Por su parte, representantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) indicaron que buscaban participar en una mesa conjunta. Su presidente, David Estévez, afirmó que habían propuesto reducir la comitiva a seis personas para facilitar el encuentro.

Los transportistas reiteraron sus exigencias: mayor seguridad en carreteras, cese a extorsiones y mejores precios del combustible.

CT