El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este martes 6 de enero sobre el frente frío número 27 y sus afectaciones al país.

Hoy, el frente núm. 27 sobre el noroeste del país, será reforzado , en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generarán descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. A su vez, se pronostican condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California .

Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y propiciará vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A su vez, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado con baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional; manteniéndose el ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como cálido por la tarde.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 06 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico para el miércoles

El frente frío núm. 27 se desplazará lentamente sobre el noroeste y norte de la República Mexicana , continuará interactuando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando vientos fuertes a muy fuertes, chubascos con lluvias puntuales fuertes, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua .

Pronóstico para el jueves

El frente frío núm. 27 se extenderá sobre el norte del país ; en combinación con una línea seca, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán lluvias y chubascos, así como vientos fuertes con posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila; ambiente frío a muy frío con probable caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA