Este martes 6 de enero se esperan temperaturas frescas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), según los pronósticos. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado durante el día sin lluvias en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h en zonas costeras.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara nubes y claros la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 19 °C y por la tarde en torno a los 27 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 22 °C . Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.

Clima en Guadalajara para la semana

Martes 28 – 8 °C Miércoles 29 – 9 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 27 – 8 °C Sábado 27 – 9 °C Domingo 24 – 9 °C

El pronóstico del clima para Guadalajara esta semana será fresco y se espera que las temperaturas bajen todavía más a partir del próximo viernes .

Clima nacional para hoy

El frente frío núm. 27 se extenderá sobre la frontera noroeste de la República Mexicana , continuará interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, por lo que se prevé descenso de temperatura y vientos con rachas de 30 a 50 km/h en el noroeste del país, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. A su vez, hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

Simultáneamente, una línea seca sobre Coahuila, ocasionará viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe, originará chubascos en Guerrero y Oaxaca, además de lluvias aisladas en Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado o poco nuboso y escasa probabilidad de lluvia sobre gran parte del territorio nacional; con ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, además de heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

