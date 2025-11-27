Para este jueves a las 10:00 am la Mesa Directiva del Senado citó a sesión extraordinaria, originalmente se había convocado a las 11:00 am, esto se da en medio de fuertes especulaciones sobre una eventual renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

La sesión de las 10:00 am, tendría como propósito desahogar la designación del último magistrado pendiente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de que este miércoles se ratificara a 20 de los 21 candidatos.

Sin embargo, este proceso requeriría una comparecencia previa en comisiones y un dictamen que no ha sido programado, lo que alimentó la versión de que el pleno podría discutir otro asunto.

La especulación sobre la eventual renuncia de Alejandro Gertz Manero aumentó, esto tras la visita Adán Augusto López Hernández, a Palacio Nacional. El también coordinador de Morena no ofreció declaraciones sobre el motivo de su encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A pesar de los rumores, en el orden del día publicado para la sesión de este jueves no aparece ningún punto relacionado con la FGR ni con una eventual remoción o renuncia del fiscal general. Solo se enlistan comunicaciones de senadores, informes del Ejecutivo, solicitudes de licencia y proyectos de decreto.

¿Quiénes podrían sustituir a Gertz Manero?

Este miércoles, Carlos Loret de Mola publicó en su columna en EL INFORMADOR que semanas atrás existió un intento, desde el entorno del Ejecutivo, para relevar a Gertz Manero.

De acuerdo con ese mismo texto, los nombres que se han mencionado de manera reiterada para ocupar el cargo son los de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México.

