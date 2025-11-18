SEP: ¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2025?

Con la baja de temperaturas y el ambiente festivo cada vez más presente, padres de familia, tutores y alumnos de nivel básico comienzan a preguntarse cuándo iniciarán las vacaciones de invierno de 2025.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, llega el descanso invernal que permite a los estudiantes tomar un respiro de sus actividades escolares y disfrutar de las celebraciones en familia. Por ello, muchas comunidades educativas han buscado conocer la fecha oficial establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el inicio del periodo vacacional.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el último día de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el viernes 19 de diciembre de 2025 , por lo que las vacaciones comenzarán formalmente el lunes 22 de diciembre.

Este 2025, a diferencia de años anteriores, los estudiantes podrán disfrutar de un periodo más amplio de descanso que les permitirá celebrar fechas como Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes sin interrupciones escolares.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno según la SEP?

El calendario escolar contempla 23 días de descanso, ya que el regreso a clases está programado para el lunes 12 de enero de 2026. Esto permitirá que los estudiantes cuenten con tiempo suficiente para relajarse y convivir con sus familias.

Además, esta ampliación de tres días respecto al año anterior facilitará que docentes y personal educativo concluyan la capacitación previa al regreso a clases, programada para el 7, 8 y 9 de enero de 2026 .

¿Habrá días de asueto antes de las vacaciones de Navidad?

Aunque los estudiantes gozarán de un periodo vacacional más largo, la SEP confirmó que antes del inicio del descanso habrá un día de asueto adicional: el viernes 28 de noviembre , debido a la habitual sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realiza el último viernes de cada mes para evaluar avances y actividades escolares.

El ciclo escolar 2025-2026 también contempla diversos días de descanso a lo largo del año. Aquí te los presentamos:

Días de descanso oficial según la SEP

Feriados oficiales

Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución

Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro

Sesiones del Consejo Técnico Escolar

Viernes 28 de noviembre de 2025

Viernes 30 de enero de 2026

Viernes 27 de febrero de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 29 de mayo de 2026

Viernes 26 de junio de 2026

También puedes leer: SEP: Quiénes serán los beneficiados con las vacaciones de Navidad 2025

Fechas de descarga administrativa

Viernes 13 de marzo de 2026

Viernes 3 de julio de 2026

Vacaciones de Semana Santa

Del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

Calendario escolar 2025-2026. CORTESÍA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP