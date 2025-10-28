Martes, 28 de Octubre 2025

Frente frío 11 y masa de aire polar dejarán bajas temperaturas en estos estados

La masa de aire polar asociada al frente frío generará marcado descenso de las temperaturas

Pronóstico de temperaturas mínimas y lluvias para la mañana de hoy 28 de octubre de 2025. SUN / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este martes, el frente frío número 11 recorrerá el noroeste y norte de la República Mexicana, e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca, esto originará chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, y vientos con rachas muy fuertes de 65 a 80 km/h en los estados fronterizos del noreste de México.

La masa de aire polar asociada al frente frío generará marcado descenso de las temperaturas, con posibles heladas en sierras del norte y noreste del país.

Por su parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán.

Se pronostica también durante la madrugada del miércoles, evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de 85 a 100 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa norte de Tamaulipas.

 ESPECIAL / SMN
Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 28 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a -5 °C: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo (sureste), Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de lluvias para hoy 28 de octubre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca), Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Estado de México y Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca).

