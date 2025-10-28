La Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco informó a través de sus redes sociales oficiales que se registra un bloqueo en la vía Ocotlán – Poncitlán, por manifestación de agricultores que exigen precio justo para el maíz.

La Policía Vial recomienda a las personas considerar rutas alternas y anticipar los tiempos de traslado.

¿Qué pasó ayer en la negociación con los agricultores?

Por la tarde de ayer, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, publicó en redes sociales un video en el que anunció que "en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán implementaremos un precio para el maíz blanco de esas tres entidades de 6 mil 050 pesos por tonelada. Además, un crédito con una tasa máxima de 8.5% de interés anual con un seguro agropecuario incluido".

La propuesta fue rechazada.

Al grito de "sin el campo no hay vida" y "fuera Berdegué", los campesinos que estaban afuera de la Secretaría de Gobernación expresaron su rechazo e intentaron ingresar a las instalaciones, lo que no lograron.

La exigencia de los productores es un precio de garantía del maíz de 7 mil 200 pesos la tonelada y 6 mil pesos la tonelada para el sorgo. También rechazan la Ley de Aguas del gobierno federal.

MV