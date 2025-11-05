Pensión Bienestar: ESTO pagan en noviembre en el programa para mujeres

El año que está por terminar incluyó nuevos programas sociales que forman parte de la Pensión Bienestar, uno de los cuales está dirigido a las mujeres de 60 a 64 años , y que estará realizando pagos durante el presente mes de noviembre para quienes se inscribieron en él.

El dinero para los distintos programas de apoyo del Gobierno de México, incluye, además de la Pensión para adultos mayores de 65 años, el pago de la Pensión para Personas con Discapacidad y el ya mencionado Mujeres Bienestar.

Requisitos para registrarse en la Pensión Bienestar para mujeres

Aquellas que deseen darse de alta en el programa Mujeres Bienestar, deben esperar a que haya convocatoria, además con contar con edades de 60 a 64 años. Además, al acudir a los módulos Bienestar se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y fijo)

Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.

¿Cuánto pagan en el programa de la Pensión Bienestar para mujeres de 60 a 64 años?

Para este 2025, la Secretaría del Bienestar incrementó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Con la inclusión de este nuevo programa, el monto de los apoyos, actualizado a noviembre de 2025, queda de la siguiente manera:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales (el pago de noviembre incluye el mes de diciembre, ya que es cada dos meses que se entrega esta cantidad)

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

