El día de ayer en la Cámara de Diputados llamó la atención la aparición de la icónica bandera de One Piece durante la intervención del Grupo Parlamentario del PRI. La persona que subió dicha imagen a la tribuna parlamentaria fue el diputado plurinominal Carlos Mancilla.

El símbolo está relacionado, dentro del país, con un grupo de manifestación conocido como "Generación Z México" que inicialmente se había presentado como apartidista. Sin embargo, dicho simbolo, en otras regiones del mundo, concretamente en Nepal, la imagen ha sido parte de fuertes movilizaciones que han derivado en asesinatos de la clase política.

Por ello, el día de hoy, durante la "Mañanera del Pueblo" la Presidenta fue cuestionada por la aparición de esta bandera en el Congreso de la Unión y las implicaciones que puede provocar.

Esto dijo Sheinbaum sobre la aparición de la bandera de One Piece durante intervención del PRI en la Cámara de Diputados

"Llama la atención que el PRI se suba con esa imagen a la tribuna", dijo la Presidenta, sobre todo porque esta movilización ha aparecido en redes sociales con abundantes publicaciones realizadas con Inteligencia Artificial (IA) y sin identificadores personales, aseguró. Así mismo, señaló que las pocas cuentas que dan mayor información personal, suelen estar vinculadas con la derecha en México.

La Presidenta después habló del cómo los algoritmos de redes sociales condicionan el tipo de contenido que le es ofertado al usuario. Por ello pidió ser muy cuidadosos en el uso de estas aplicaciones de manera que se pueda distinguir entre qué es información, qué es propaganda, qué es el uso manipulador de un movimiento que hubo en otro país para traerlo a México "Es muy importante que todos los que usamos redes sociales tengamos eso en cuenta, que seamos muy reflexivos" dijo Sheinbaum Pardo.

Manuel Pedrero de Los Reporteros MX, quien fue el que lanzó la pregunta a la Presidenta, comunicó que el líder original del movimiento "Generación Z México" se ha deslindado de las presuntas vinculaciones con partidos políticos y ha señalado haber sido cooptado por ellos.

