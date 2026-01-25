Este 25 de enero, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con base en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha emitido una alerta para varios estados de la República Mexicana sobre los efectos de las lluvias y el frío que se esperan para este domingo y el inicio de la siguiente semana. Aquí los detalles.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. ESPECIAL / SMN

Alerta para este domingo

Las mencionadas autoridades emitieron un llamado a la población de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para mantener vigentes y reforzar medidas de autocuidado, debido a que se prevén precipitaciones significativas y vientos intensos que afectarán dichas entidades.

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes que acumularán de 50 a 75 milímetros (mm), afectando especialmente a Veracruz, Puebla y Oaxaca. Se desarrollará un evento de "Norte" con vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) y rachas violentas de 70 a 90 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condiciones que se extenderán durante la madrugada del lunes hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

La tercera tormenta invernal se desplazará sobre el norte y noreste del país, debilitándose gradualmente; sin embargo, se mantendrá el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos con probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango; además de lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

La masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de "Norte" con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el Istmo y golfo de Tehuantepec; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Publicación de la CNPC desde sus redes sociales. @CNPC_MX

¿Qué esperar mañana?

Para el lunes 26 de enero los modelos pronostican lluvias intensas que podrían tornarse torrenciales, con acumulados de 150 a 250 mm, concentrándose en Tabasco y Chiapas. A la par, el evento de "Norte" alcanzará rachas de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 80 a 100 km/h en el litoral de Veracruz, y de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Autoridades federales y locales, mantienen bajo vigilancia permanente tanto los fenómenos meteorológicos como las presas y ríos de la región, asegurando así la activación de los protocolos de emergencia necesarios para proteger a la población.

Bajas temperaturas y lluvias se prevén para este domingo en gran parte de México. NTX / ARCHIVO

Prevención ante estos fenómenos meteorológicos

Se exhorta a la ciudadanía a evitar transitar por zonas inundadas y abstenerse estrictamente de cruzar ríos, arroyos o vados , dado que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos y personas. Asimismo, se recomienda asegurar techos, ventanas y cualquier objeto suelto que pudiera convertirse en un proyectil por la fuerza del viento, así como alejarse de playas y escolleras debido al elevado oleaje .

Ante el marcado descenso de las temperaturas, se exhorta a la población a abrigarse adecuadamente utilizando la técnica de vestir en capas y a cubrir nariz y boca al salir a la intemperie para evitar la entrada directa de aire gélido a los pulmones . Es de vital importancia extremar precauciones con el uso de sistemas de calefacción, estufas de leña o anafres al interior de los hogares, manteniendo siempre una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, protegiendo especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores.

