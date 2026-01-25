Durante los primeros meses de 2026, México enfrenta una de las transformaciones administrativas más relevantes de los últimos años: la implementación obligatoria de la CURP biométrica. Este nuevo documento incorpora datos como huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneo del iris, y dejará de ser opcional para convertirse en un requisito indispensable a partir de febrero.

La medida, impulsada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Registro Nacional de Población (RENAPO), busca fortalecer la verificación de identidad y combatir el robo de identidad, un problema que ha impactado especialmente a personas inscritas en programas sociales. Con este cambio, la CURP tradicional en formato simple perderá validez para diversos trámites considerados prioritarios.

Consecuencias de no realizar el trámite a tiempo

No contar con la CURP biométrica dentro del plazo establecido tendrá efectos directos en distintos ámbitos administrativos, financieros y sociales. A partir de febrero, quienes no hayan realizado el registro biométrico podrían enfrentar restricciones importantes.

Uno de los principales impactos será en el sistema bancario. Las instituciones financieras han actualizado sus protocolos de identificación, por lo que sin la CURP biométrica no será posible abrir cuentas, renovar tarjetas de débito vencidas ni solicitar créditos personales.

En el caso de los apoyos sociales, como la Pensión Bienestar, el derecho constitucional se mantiene; sin embargo, la ausencia del registro biométrico puede generar retrasos en el cobro en ventanilla y en la actualización de información dentro del padrón de beneficiarios.

También se verán afectados los trámites de carácter internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha integrado la base de datos del RENAPO, por lo que la nueva CURP será obligatoria para la expedición o renovación del pasaporte mexicano.

En el ámbito de la salud, instituciones como el IMSS y el ISSSTE adoptarán la validación de identidad mediante huellas dactilares como estándar, con el objetivo de evitar duplicidades en el registro de derechohabientes y garantizar una atención adecuada.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

Para facilitar el proceso y evitar largas filas conforme se acerque la fecha límite, se recomienda acudir con anticipación a los módulos del Registro Civil. Los documentos solicitados para adultos mayores y población en general son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Copia reciente de la CURP actual.

Acta de nacimiento certificada, en formato físico o digital.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Dónde realizar el trámite

Para localizar el módulo más cercano, se puede consultar el portal oficial de la SEGOB o acudir directamente a las oficinas del Registro Civil en cada estado. En entidades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ya operan módulos itinerantes enfocados en la atención a adultos mayores, con el fin de agilizar este trámite, el cual es completamente gratuito.

La transición a la CURP biométrica marca un cambio significativo en la forma de acreditar la identidad en México y será un elemento clave para la realización de trámites esenciales a partir de 2026.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB