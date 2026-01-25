Javier "Vasco" Aguirre reveló en conferencia de prensa previo al amistoso entre las selecciones de México y Bolivia este 25 de enero que ya tiene definida la mayor parte de la lista de jugadores que serán parte del Tri en la Copa del Mundo 2026.

A 135 días de que el balón ruede en el Coloso de Santa Úrsula ante Sudáfrica, el director técnico de los mexicanos reveló que solo son algunos los jugadores que sigue valorando para integrar al grupo que ya tiene definido.

" Hoy estoy muy tranquilo en esa posición [portero], les comentaba a unos colegas bolivianos [que ha avanzado] un 80 por ciento en la lista final. Sin temor a equivocarme, la portería es la posición donde menos tengo dudas ", comentó el "Vasco".

¿Quiénes serían los lugares dentro del Tri para el Mundial 2026?

Con base en las declaraciones de Aguirre, serían cinco los lugares que quedan disponibles para tener la lista completa, siendo las posiciones de "tercer" portero, lateral por derecha, un defensa central, mediocampista y un delantero que complemente a Raúl Jiménez e hipotéticamente a Santiago Giménez , si es que llega a recuperarse.

En ese sentido, la carrera por escoger al último delantero que se meterá a la lista es la que más dudas le está generando a Javier Aguirre, debido al momento que atraviesa Armando "Hormiga" González con Chivas, el proceso que ha tenido Germán Berterame desde su naturalización y ahora que cambie de aires para jugar en el Inter Miami, así como lo que hace Julián Quiñones en el futbol de Arabia Saudita.

Asimismo, la posición en la banda de la derecha sigue siendo una total incógnita, principalmente por la lesión de Rodrigo Huescas, la irregularidad que han tenido Jorge Sánchez y Kevin Álvarez, así como la inactividad de Julián Araujo en el futbol de Europa hasta antes de su llegada al Celtic de Escocia. Por todo esto, se sumó a la carrera el jugador de Chivas, Richard Ledezma.

En la portería, Javier Aguirre ha llamado hasta siete jugadores, siendo Luis Ángel Malagón de América, y Raúl "Tala" Rangel las opciones más sólidas para disputarse el puesto uno y dos. En tanto, Carlos Acevedo de Santos, Sebastián Jurado de Juárez, Carlos Moreno de Pachuca y Guillermo Ochoa, serían los que se la jugarían para asistir a la Copa del Mundo del 2026.

Se espera que, desde el partido del próximo 28 de marzo ante Portugal, el cual significará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, Javier Aguirre ya tenga definida la lista de 26 jugadores que asistirán a la justa deportiva internacional organizada por la FIFA.

