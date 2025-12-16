¿El Metro CDMX subirá de precio en 2026?

El Metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte crucial para la movilidad en la capital, pero ante la llegada del 2026, muchos se cuestionan si el costo para el usuario tendrá un incremento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que este 2026, el Metro no incrementará su costo y se mantendrá en cinco pesos .

“No vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante porque sabemos que aumentar la tarifa del Metro es darle un golpe al estómago del pueblo”, aseguró durante la entrega de vales Mercomuna, en la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

En su mensaje, destacó que dentro de las proyecciones del presupuesto 2026, aprobador por el Congreso de la Ciudad de México, se encuentra la renovación de la línea 3 del Metro.

"Somos la ciudad que tiene el Metro más barato del mundo . Somos la ciudad que tiene las tarifas de transporte más baratas en todo el país y nos remitimos a las pruebas. Vean, investiguen cuánto cuesta el transporte en cualquier parte del país y la ciudad con el transporte más barato es la Ciudad de México, empezando por nuestro Metro”, dijo.

"Las obras de la línea 3 del Metro se realizarán el próximo año, vamos a renovar la Línea 3 del Metro y el próximo año arrancarán las obras. Va a quedar hermoso, va a quedar moderno y funcional para beneficiar a la gente".

Paquete Económico 2026 queda aprobado en CDMX

Diputados locales de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y en lo particular el Paquete Económico 2026 para la Ciudad de México.

Prácticamente sin cambios se avalaron las propuestas de Código Fiscal, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que fueron enviadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hace unos días .

Para 2026 se asignan 25 mil millones de pesos de inversión total para el Metro, de los cuales, cinco mil millones se destinan específicamente para la modernización de la Línea 3 , una de las líneas con mayor demanda, que transporta mensualmente a más de 14 millones de personas.

