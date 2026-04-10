Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 10 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

