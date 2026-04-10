Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 10 de abril prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 11 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga