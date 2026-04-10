Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Cancún para este viernes 10 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Miércoles 15 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México