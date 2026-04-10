Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Cancún para este viernes 10 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 63%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

