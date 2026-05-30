Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 30 de mayo informa que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún