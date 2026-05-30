Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 30 de mayo informa que estará con algo de nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

