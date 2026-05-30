Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 30 de mayo determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

