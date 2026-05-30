Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 30 de mayo determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala