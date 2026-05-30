Sábado, 30 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 30 de mayo determina que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Tlaquepaque
Clima en Guadalajara
Clima en Chapala

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones