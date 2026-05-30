Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 30 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 69%.Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en El Salto