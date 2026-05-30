Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 30 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 69%.

Según se informó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

