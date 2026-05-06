Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 6 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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