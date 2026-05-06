Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 6 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

