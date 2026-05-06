Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 6 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 39 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 25Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa