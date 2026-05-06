Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 6 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

