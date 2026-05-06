Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 6 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Mazamitla