Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 6 de mayo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 17% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 65%.Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Lunes 11 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Miércoles 13 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Guadalajara