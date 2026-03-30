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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 30 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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