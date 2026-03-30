Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 30 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.Según se anuncia, el clima presenta un 47% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla