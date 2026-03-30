Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 30 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 6 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

