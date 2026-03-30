Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 30 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 62%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Jueves 2 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 6 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos