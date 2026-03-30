Lunes, 30 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 30 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Cancún
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones