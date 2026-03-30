Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 30 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

