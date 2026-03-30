Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 30 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 30 de marzo informa que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 3 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga