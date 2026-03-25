Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 25 de marzo determina que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Cancún