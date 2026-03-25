Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 25 de marzo determina que estará con cielo claro con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

