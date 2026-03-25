Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 25 de marzo prevé que estará con nubes dispersas con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Martes 31 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa