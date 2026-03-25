Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 25 de marzo prevé que estará con nubes dispersas con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

