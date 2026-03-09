Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 9 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 9 de marzo informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 13 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

