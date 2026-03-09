Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 9 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 9 de marzo informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 10 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 11 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 13 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala