Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 9 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 9 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 10 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Sábado 14 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Domingo 15 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Lunes 16 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23