Mañanera de Sheinbaum se realizará en hospital oncológico de la CDMX

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , anunció que este lunes 9 de marzo la conferencia de prensa matutina conocida como “Mañanera del Pueblo” se llevará a cabo desde el Hospital Oncológico para la Mujer, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con lo informado por la mandataria federal, la conferencia iniciará a las 08:00 horas, hora del centro de México, es decir, media hora más tarde del horario habitual , ya que normalmente este ejercicio de comunicación con medios comienza a las 07:30 horas desde Palacio Nacional.

El Hospital Oncológico para la Mujer es una de las unidades médicas enfocadas en brindar atención integral a pacientes con padecimientos oncológicos, principalmente cáncer de mama y cervicouterino.

Durante la conferencia se espera que la Presidenta aborde temas relacionados con salud pública, programas de atención a mujeres y acciones del sistema de salud, además de responder preguntas de los medios de comunicación sobre la agenda nacional.

Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha optado por realizar algunas de sus conferencias fuera de Palacio Nacional con el objetivo de acercar la comunicación gubernamental a distintos espacios públicos e instituciones del país. En esta ocasión, el escenario será un centro médico dedicado a la atención oncológica femenina en la capital del país.

EE