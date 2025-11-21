Esta mañana, la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima informó que el Volcán de Fuego mantiene un comportamiento estable en lo que respecta a la semana del viernes 14 al jueves 20 de noviembre de 2025 luego de que se registraron seis sismos de alta frecuencia y dos derrumbes. El Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos (CUEV) de la Universidad de Colima no registró explosiones y las emisiones de vapor y gases del flanco noreste permanecen débiles y constantes.

Estas condiciones no representan un riesgo para la población de acuerdo con los reportes de la UEPC y CUEV. En ese sentido, los sistemas de monitoreo satelital también indican condiciones normales: Mirova no reportó anomalías térmicas y Mounts no registró emisiones de dióxido de azufre (SO₂) ni deformación en el edificio volcánico.

Con base en estos parámetros, la UEPC cataloga el estado del volcán como en calma relativa. No obstante, el personal especializado del CUEV continúa la vigilancia permanente para detectar cualquier cambio en su comportamiento, e invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales luego de la actividad reciente.

La formación que es parte del complejo volcánico en los limites entre Jalisco y Colima, es un estratovolcán activo con erupciones constantes. Se encuentra dentro del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima (PNVNC) el cual es un Área Natural Protegida (ANP) federal en donde se encuentran tanto el Volcán de Fuego como el Nevado de Colima.

Para completar la información, la cuenta oficial de Protección Civil Estatal Colima compartió un par de imágenes con la presencia del Volcán de Fuego; una con la medición geotérmica del cuerpo volcánico y otra como luce a ojo normal. Se solicita a la población mantenerse informada a través de medios oficiales sobre la actividad volcánica en Colima.

