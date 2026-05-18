La Secretaría de Salud de México emitió este lunes un aviso preventivo para las personas que viajen desde la República Democrática del Congo y Uganda hacia el país, tras el brote de Ébola declarado emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).Según las autoridades mexicanas, el riesgo se mantiene en "nivel bajo"; sin embargo, apuntaron en un comunicado que se "mantiene vigilancia epidemiológica internacional" por el brote activo de Enfermedad por Virus Ébola Bundibugyo (EVE-Bundibugyo) en zonas de transmisión activa."Al tratarse de un evento con riesgo de propagación internacional, es importante considerar que los viajeros podrían estar expuestos no solamente a personas potencialmente enfermas, sino a otros riesgos sanitarios presentes en las zonas afectadas", subrayó la dependencia.El documento recordó que la EVE-Bundibugyo es una infección "viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones y objetos contaminados con fluidos corporales de personas infectadas". Asimismo, precisó que "el riesgo individual" depende del antecedente reciente de viaje, estancia o exposición en zonas de transmisión activa, así como del "contacto directo con personas enfermas o materiales contaminados".Resaltó que la movilidad internacional y la conectividad aérea global asociada a eventos masivos —incluidos viajeros con itinerarios, estancias y escalas desde regiones con transmisión activa— deben "mantener vigilancia epidemiológica".También advirtió que el periodo de incubación del ébola, que no cuenta hasta el momento con tratamiento específico o vacuna, puede variar entre 2 y 21 días y que la identificación y el aislamiento oportuno de las personas sintomáticas reduce significativamente el riesgo de transmisión. Entre los síntomas de la enfermedad están la fiebre, debilidad intensa, cefalea, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal y/o sangrado inexplicable.Según la agencia de salud de la Unión Africana (UA), el virus del Ébola de la cepa Bundibugyo comenzó a propagarse a finales de abril en la provincia congoleña de Ituri, donde ya se han reportado 87 fallecimientos, además de un caso importado en Uganda.De acuerdo a la World Health Organization (WHO), el Ébola es una enfermedad causada por el virus que pertenece al género Orthoebolavirus de la familia Filoviridae. Esta enfermedad es a menudo mortal en los seres humanos. La atención temprana incluye la rehidratación y el tratamiento de síntomas específicos que pueden mejorar el estado de salud de la persona contagiada. Es importante resaltar que buscar atención médica a tiempo puede salvar vidas. Los síntomas incluyen: Los síntomas de la enfermedad pueden incluir:A estos les siguen: Con información de la World Health Organization (WHO).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS