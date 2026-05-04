Audias “N”, alias "El Jardinero", fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El capo es identificado como uno de los posibles líderes del Cártel Nueva Generación tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Dictan prisión preventiva a Audias “N”

"El Jardinero" permanecerá en prisión por los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que le fuera dictada la medida de prisión preventiva, informó esta noche la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

La FGR detalló que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), le formuló imputación y además obtuvo dos meses para la investigación complementaria ; asimismo, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Cabe recordar que esta persona fue detenida en el estado de Nayarit como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Marina (Marina), a través de sus fuerzas especiales.

Perfil criminal y antecedentes

"El Jardinero" es señalado de haber sido el exjefe de seguridad de "El Mencho" antes de adoptar un rol protagónico dentro de la organización criminal. Fue identificado como uno de los principales operadores logísticos y financieros del cártel y su zona de influencia abarcaba Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que lograra dar con su captura. También era conocido como "Comandante", "El Bravo 2", "Audi" o "El Mata Jefes".

FGR

Además, tenía un total de seis órdenes de aprehensión emitidas entre los años 2009 y 2010 que, en 2016, fueron ejecutadas; sin embargo, el hombre fue liberado por jueces al argumentarse falta de pruebas.

También tenía una orden de reaprehensión vigente desde el año 2019 por la emboscada contra elementos de la extinta Fuerza Única de Jalisco, en la que fueron asesinados 15 policías estatales.

EE