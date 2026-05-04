Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Qué es la mochila de vida y qué debe llevar?

El próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026, un ejercicio preventivo que buscar fomentar la cultura de la prevención en México, ante posibles desastres por eventos naturales.

Los simulacros buscan poner a prueba y mejorar los protocolos de seguridad y las capacidades de reacción de las unidades y brigadas de la Coordinación Nacional de Protección Civil frente a la eventualidad de un sismo en el país.

Asimismo, este tipo de pruebas ayudan a la población a construir planes familiares de emergencia, además de establecer rutas de evacuación en sus hogares e identificar zonas seguras, reduciendo así el riesgo de catástrofes.

¿Qué es la mochila de vida y qué debes ponerle?

La mochila de vida o de emergencia es un kit portátil de supervivencia con artículos esenciales diseñado para cubrir las necesidades básicas de una persona o familia durante las primeras 72 horas en una situación de emergencia.

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Esta mochila debe estar en una zona estratégica del hogar para tomarla durante la evacuación. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), esta mochila debe contener los siguientes artículos:

Agua embotellada y alimentos enlatados no perecederos.

Un silbato, encendedor o cerillos.

Un radio portátil y lámpara con pilas.

Papel higiénico, toallas femeninas, toallitas húmedas, jabón, cobija, muda de ropa, calzado resistente e impermeable.

Una copia del juego de llaves de la casa y automóvil.

Dinero en efectivo.

Batería externa y pila recargable para celular.

Pluma y libreta con lista de teléfonos de servicios de emergencia, familiares y Protección Civil.

Un cepillo de dientes y pasta.

Un cubrebocas y gel antibacterial.

También debes incluir un kit de primeros auxilios, así como medicamentos recetados según las necesidades específicas de quien porta la mochila. En caso de tener mascotas, es fundamental añadir correas, transportadoras, croquetas en bolsas herméticas y datos de identificación.

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Asimismo, también es esencial agregar una memoria USB con los documentos importantes de cada miembro de la familia , como lo es acta de nacimiento, acta de matrimonio, INE, pasaporte, escrituras, cuenta bancaria, Infonavit, crédito bancario, cartilla del servicio militar, etc.)

Además, se recomienda que el peso máximo de este objeto sea de ocho kilos, facilitando su traslado. Finalmente, este elemento se debe personalizar según las necesidades específicas de una familia y sus miembros. También es recomendable tener una mochila en casa y otra en tu lugar de trabajo.

JM