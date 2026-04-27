Registro Pensiones Bienestar: ¿A quiénes les toca inscribirse este 28 de abril?

Del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo se llevará a cabo un nuevo proceso de inscripción para dos de los principales apoyos sociales del Gobierno de México: la Pensión Mujeres Bienestar y la Estos programas sociales buscan mejorar la calidad de vida de sectores clave de la población.

Durante este periodo, las personas interesadas podrán iniciar su registro para recibir apoyo económico directo, el cual se deposita mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Dónde y cómo registrarse?

El trámite se realizará de manera presencial en los Módulos de Bienestar (DA CLICK) distribuidos en todo el país. El horario de atención será de 10:00 a 16:00 horas.

Para evitar aglomeraciones y hacer más eficiente el proceso, el registro se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido de cada solicitante. Es importante acudir únicamente el día correspondiente para agilizar la atención.

¿Quiénes pueden acceder a estos apoyos?

La Pensión para Personas Adultas Mayores está dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más. Para el año 2026, este programa otorga un apoyo de seis mil 400 pesos cada dos meses y se encuentra respaldado como un derecho constitucional.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está enfocada en mujeres de entre 60 y 64 años. Este programa brinda un apoyo bimestral de tres mil 100 pesos y tiene como objetivo fortalecer la independencia económica de las beneficiarias.

Calendario oficial de registro

El proceso se organiza de la siguiente manera:

A, B, C: lunes 27 de abril

lunes 27 de abril D, E, F, G, H: martes 28 de abril

martes 28 de abril I, J, K, L, M: miércoles 29 de abril

miércoles 29 de abril N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 30 de abril

jueves 30 de abril S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 1 de mayo

viernes 1 de mayo Todas las letras: sábado 2 y domingo 3 de mayo

SECRETARÍA DEL BIENESTARSECRETARÍA DEL BIENESTAR

Documentación necesaria

Quienes deseen registrarse deberán presentar los siguientes documentos en original y copia :

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, credencial del Inapam o constancia de identidad)

(INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, credencial del Inapam o constancia de identidad) CURP actualizada Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses)

(no mayor a seis meses) Número telefónico de contacto, tanto celular como de casa

Además, existe la posibilidad de nombrar a una persona auxiliar que apoye en los trámites . En este caso, también deberá presentar la misma documentación requerida.

Un paso hacia el bienestar económico

Estos programas sociales buscan mejorar la calidad de vida de sectores clave de la población, brindando un ingreso fijo que contribuya a cubrir necesidades básicas. La organización por fechas y requisitos claros permite que más personas accedan de manera ordenada a estos apoyos, reforzando así la política social enfocada en el bienestar y la inclusión.

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