¿Corre peligro la vida de uno de los capos más legendarios? Un juez federal ordenó atención médica urgente para Héctor “El Güero” Palma, quien reporta un estado de salud "muy grave". Entre cáncer de piel y hernias que le impiden respirar, su situación clínica podría cambiar el rumbo de su estancia en el Altiplano.

Un juez federal ordenó a las autoridades del penal del Altiplano, en el Estado de México, brindar atención médica inmediata al capo Héctor Palma Salazar, alias "El Güero Palma" , uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, quien aseguró que se encuentra "muy grave de salud" .

“El Güero” Palma acusa que fue "ignorado en el área de salud"

Tras ser "ignorado en el área de salud" del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "Altiplano", el sinaloense presentó una demanda de amparo por falta de atención médica en la que el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, le concedió la suspensión de oficio y de plano.

Lo anterior, para que de inmediato se le otorgue el servicio médico, tratamientos y medicamentos que necesite acorde con el estado e historial clínico que presente.

En su escrito de demanda, Palma Salazar refiere que desde el 13 de abril es ignorado en el área de salud del penal, pese a que se encuentra "muy grave de salud" .

¿Qué enfermedades padece “El Güero” Palma?

Y es que, aduce, fue diagnosticado de tres hernias discales en su columna, lo cual le afecta el nervio ciático, de ahí que tiene dolores muy fuertes por el simple hecho de respirar, tanto en la espalda como en el pecho .

Ello, asegura, le provoca insomnio por las noches y tiene molestias de la parte del glúteo hasta la pierna.

Asimismo, refiere que le diagnosticaron desde hace tiempo cáncer de piel y cada año debe tener revisión dermatológica en la Ciudad de México , en el Hospital de Cancerología, y no lo han trasladado a dicha revisión desde hace aproximadamente dos años.

En mayo de 2023, el capo sinaloense fue absuelto del delito de delincuencia organizada, pero no pudo abandonar la cárcel porque se le inició proceso penal por homicidio calificado cometido en el año 2000 en agravio de Pablo de Tavira, fundador del penal de máxima seguridad del Altiplano.

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